Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южная Корея (ж)
1:1
Завершен
Германия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа H. 3-й тур
Тобол
1:2
2-й тайм
live
Базель
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Орхус
Сегодня
21:00 (Мск)
Брюгге
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Тирана
Сегодня
21:00 (Мск)
Бешикташ
Лига конференций|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Краснодар
Завтра
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
18:14, 3 августа 2023Спорт

На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу

Рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Фото: Tadashi Miyamoto / AFLO / Globallookpress.com

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) по инциденту на чемпионате мира по фехтованию с участием россиянки Анны Смирновой и украинки Ольги Харлан. Об этом сообщается на сайте организации.

Комитет решительно осудил дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку российской саблистке и призывал FIE извиниться перед ней. Кроме того, в тексте проекта зафиксировано требование пожизненно дисквалифицировать Смирнову «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

В комитете также отметили, что спортивным федерациям необходимо изменить правила соревнований и отменить обязательные рукопожатия или поклоны во время соревнований с участием украинских, российских или белорусских спортсменов.

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала турнира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024 после дисквалификации с чемпионата мира. Позже FIE объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против научных институтов РАН

    В России предложили увеличить оплату сверхурочных

    Всех российских чиновников пообещали обеспечить отечественными автомобилями

    Россиянина попросили приговорить к 14 годам тюрьмы в США за кибермошенничество

    На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу

    Найден улучшающий симптомы СДВГ метод лечения

    В Госдуме назвали Lada неподходящими для губернаторов машинами

    Пассажир пригрозил отрезать голову стюардессе во время полета и угодил в полицию

    Премьер Индии принял решение по участию в саммите БРИКС

    Названы самые дорогие торговые улицы Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости