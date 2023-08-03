На Украине потребовали пожизненно дисквалифицировать российскую фехтовальщицу

Рада потребовала пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации фехтования (FIE) по инциденту на чемпионате мира по фехтованию с участием россиянки Анны Смирновой и украинки Ольги Харлан. Об этом сообщается на сайте организации.

Комитет решительно осудил дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку российской саблистке и призывал FIE извиниться перед ней. Кроме того, в тексте проекта зафиксировано требование пожизненно дисквалифицировать Смирнову «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

В комитете также отметили, что спортивным федерациям необходимо изменить правила соревнований и отменить обязательные рукопожатия или поклоны во время соревнований с участием украинских, российских или белорусских спортсменов.

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала турнира. После поединка одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей. Однако россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля МОК предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024 после дисквалификации с чемпионата мира. Позже FIE объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.