Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

Президент России Владимир Путин удивился названию нового российского сервиса авиабронирования, созданного при участии госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства, заслушав доклад руководителя организации Сергея Чемезова, заметил, что система является отечественной, а называется «Леонардо». Чемезов пояснил, что название придумал изобретатель указанной системы.

«Ну, ладно, это часть мировой культуры», — с улыбкой заключил Путин.

В «Ростехе» доложили, что «Леонардо» была запущена в прошлом году, с ней уже работают более 60 авиакомпаний. Известно, что ежемесячно в ней регистрируется около пяти миллионов пассажиров.

1 ноября в Минтрансе России отчитались, что все отечественные авиаперевозчики полностью перешли на российские системы бронирования. В ведомстве уточнили, что работа с российскими системами позволит не только гарантировать конфиденциальность персональных данных, но и обеспечит суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок.