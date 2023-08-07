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21:11, 7 августа 2023Силовые структуры

Занимавшийся серийными кражами россиянин выронил военный билет

МВД: в Мордовии серийных вор кабеля выронил военный билет на месте кражи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Мордовии сотрудники полиции задержали серийного вора, который выронил военный билет во время бегства от силовиков с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В правоохранительные органы на протяжении нескольких дней поступило 21 заявление о хищениях кабеля на территории республики. Оперативники выследили преступника на месте очередной кражи и хотели взять его с поличным, но он заметил силовиков и попытался скрыться, обронив военный билет, благодаря которому его все-таки задержали.

Как установили следователи, задержанный 47-летний местный житель на территории Рузаевки и Саранска рубил топором провода и сдавал их в пункт приема металла. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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    Любовь Ширижик
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