Занимавшийся серийными кражами россиянин выронил военный билет

МВД: в Мордовии серийных вор кабеля выронил военный билет на месте кражи

В Мордовии сотрудники полиции задержали серийного вора, который выронил военный билет во время бегства от силовиков с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В правоохранительные органы на протяжении нескольких дней поступило 21 заявление о хищениях кабеля на территории республики. Оперативники выследили преступника на месте очередной кражи и хотели взять его с поличным, но он заметил силовиков и попытался скрыться, обронив военный билет, благодаря которому его все-таки задержали.

Как установили следователи, задержанный 47-летний местный житель на территории Рузаевки и Саранска рубил топором провода и сдавал их в пункт приема металла. Против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).