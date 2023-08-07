Глава Генштаба США переговорил с Залужным и Радакином

Глава Генштаба США Милли переговорил с Залужным и Радакином

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли переговорил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и главой штаба обороны британских Вооруженных сил, адмиралом Тони Радакином. Об этом сообщил официальный представитель комитета полковник Дейв Батлер, пишет РИА Новости.

По его словам, глава американского Генштаба обменялся с украинским представителем «мнениями и оценками» и подтвердил поддержу Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

В разговоре же с британским адмиралом Милли отметил «давнюю историю взаимной поддержки и сотрудничества».

Ранее Залужный отчитался о положении на фронте перед Милли. «Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонительные и наступательные операции. Касаемо обороны: она стойкая», — написал он.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ обсудил с генералом Милли актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.