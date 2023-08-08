В США заявили о выполнении условий России по зерновой сделке. На какие уступки пошел Вашингтон?

Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не дала ответа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон разрешил вопросы России по зерновой сделке. Об этом он заявил в интервью Radio France Internationale (RFI), текст которого опубликовало американское дипломатическое ведомство.

Блинкен рассказал, что разослал банкам письма, в которых он указал, что власти страны поддерживают экспорт российского зерна, и объяснил, что не стоит опасаться санкций из-за какого-либо взаимодействия с российским зерном.

Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены Энтони Блинкен госсекретарь США

Он добавил, что Организация Объединенных Наций (ООН) передала свои предложения России, чтобы решить те вопросы, которые вызывают обеспокоенность у Москвы, однако российская сторона пока не дала свой ответ.

США требуют от России ясности по условиям возобновления сделки

4 августа глава санкционного управления Госдепа Джеймс О'Брайен рассказал о требовании США к России внести ясность, какие условия необходимо выполнить для ее готовности возобновить зерновую сделку. По его словам, Москва выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов приложить усилия для помощи с любым из этих вопросов, отметив, что Соединенные Штаты не понимают, что именно «Россия считает успехом».

Какие условия для возобновления сделки выдвигает Россия?

2 августа постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия готовится вернуться к переговорам по зерновой сделке. Ее слова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Москва действительно готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но при выполнении условий российской стороны.

Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Среди необходимых условий возобновления сделки в том числе называется требование к западным странам выполнить ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка. Отмечалось, что Запад не планирует переподключать российский банк к международной системе платежей, даже несмотря на то что таковы условия Москвы для восстановления зерновой сделки.

Как сообщили источники в ООН и Евросоюзе, такое решение было связано с опасениями Запада насчет того, что тогда банк будут использовать не только для сопровождения сделок по экспорту зерна и удобрений, но и для других целей. По их данным, единственный шаг, на который готовы пойти представители западных стран, — подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка.

ООН предложила способ наладить расчет через Россельхозбанк

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложениями по выполнению российских условий по зерновой сделке в своем письме к президенту России Владимиру Путину. По словам представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика, в документе среди прочего Гутерриш затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк.

Цель письма — устранение препятствий для финансовых трансакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала РФ Стефан Дюжжарик представитель генсека ООН

При этом Дмитрий Песков отметил, что в письме генсека ООН был лишь представлен некий план действий по зерновой сделке и обещания когда-нибудь выполнить условия России. Он добавил, что в настоящий момент вернуться к зерновой сделке невозможно, потому что она не выполняется.