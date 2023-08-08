В Москве открылся новый центр помощи детям с заболеваниями почек

Центр нефрологии для детей начал работать в РДКБ имени Пирогова

В Москве открылся новый Центр нефрологии для лечения детей с заболеваниями почек и органов мочевыделительной системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, поступившем «Ленте.ру».

«Ежегодно в отделениях центра высокотехнологичную помощь смогут получать более 1500 детей с самыми редкими и тяжелыми, в том числе орфанными, заболеваниями почек», — рассказала доктор медицинских наук, директор РДКБ Елена Петряйкина.

Учреждение включает отделение нефрологии, крупнейшее в России отделение диализа и хирургическое отделение по пересадке почки. Там будут проводить компьютерную томографию, МРТ-диагностику, полный спектр лабораторных тестов, гистологические исследования биопсийного материала, а также использовать новейшие методы иммуносупрессивной и биологической терапии.

Помощь детям будет осуществляться в рамках одного стационара. При появлении сопутствующих патологий не придется обращаться в другие медицинские организации — для их лечения привлекут врачей других специальностей из структуры РДКБ. В центре будут принимать детей от одного месяца до 18 лет из всех регионов страны, помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о модернизации детских больниц в Москве. Он подчеркнул, что медицинская помощь детям должна выйти на более высокий уровень качества и комфорта.