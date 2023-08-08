58-летняя актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь платье

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли вышла в свет в обнажающем грудь наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя звезда предстала в приталенном красном платье длины макси с V-образным декольте до талии и разрезом до бедра. Знаменитость дополнила образ блестящими босоножками на массивных платформах и высоких каблуках, цепочкой с кулоном и серьгами-подвесками. Известно, что она вместе с сыном Дэмианом Херли посетила вечеринку Remus Lifestyle Night, которую на Майорке устроил немецкий предприниматель и агент по недвижимости Марсель Ремус.

Подписчики оценили внешний вид артистки в комментариях. «Нет слов, ты потрясающе красива», «Шикарная», «Ты не стареешь», «Суперсексуальная леди в красном», «Всегда прекрасна внутри и снаружи», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Она выбрала для выхода в свет леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.