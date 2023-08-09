В Петербурге начались съемки сериала о создании советского ядерного щита

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионской драмы «Берлинская жара»

Съемки шпионской драмы «Берлинская жара» о роли советской разведки и науки в создании ядерного щита страны стартовали в Санкт-Петербурге, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Восьмисерийный сериал расскажет о борьбе советской, английской и немецкой разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии, а также о работе советских физиков в переломный момент Второй мировой войны. Съемочной группе удалось воссоздать атмосферу Берлина 1940-х годов на улицах Северной столицы.

По сюжету летом 1943 года советское руководство узнает о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбой. Советский агент под прикрытием Франс Хартман получает задание завладеть секретной информацией о новом виде оружия, способного изменить ход войны. В то же время в Москве активизируется работа по советскому атомному проекту.

«Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Наш проект — это, в определенной степени, спин-офф культового сериала "17 мгновений весны", и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями всенародно любимого сериала», — рассказал продюсер сериала Дмитрий Пристансков.

Сериал выйдет на платформах в 2024 году. В ролях — Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев, Андрей Мерзликин, Виталий Кищенко. Режиссером проекта выступил Евгений Лаврентьев.

