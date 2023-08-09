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10:58, 9 августа 2023Экономика

Власти объяснили рост цен на чай и кофе

Минсельхоз: цены на чай и кофе зависят от стоимости импортного сырья

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Для российского потребителя доступны чай и кофе разных ценовых категорий. Так министерство сельского хозяйства отреагировало на сообщения о возможном повышении цен на эту продукцию производителями, комментарий ведомства приводит «Прайм».

В Минсельхозе заявили, что на отечественном рынке представлен широкий ассортимент чая и кофе по различным ценам. Говоря о причинах роста стоимости, пресс-служба ведомства объяснила, что для этих товаров, а также шоколадных изделий, она зависит в первую очередь от цен на импортное сырье, которое не производится на территории России.

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Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию от крупных производителей чая и кофе сообщила, что стоимость такой продукции вырастет с сентября из-за падения курса рубля, что привело к удорожанию импорта. Так, компания «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) в письме в адрес ретейлеров заявила о росте отпускных цен на 6-9 процентов.

Производитель назвал текущую ситуацию сложной, однако пообещал, что повышение цен в России произойдет плавно, чтобы не допустить каких-то скачков. Аналогичные предупреждения своим партнерам отправили JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) и производитель кофе Madeo.

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