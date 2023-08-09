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19:38, 9 августа 2023Забота о себе

Бабушка тиктокерши убедилась в эффективности вирусного лайфхака с очисткой рыбы

Бабушка тиктокерши подтвердила эффективность вирусного лайфхака с очисткой рыбы

Американская блогерша Джей, публикующая видеоролики в социальной сети TikTok под псевдонимом @jaitheleo24, вместе с бабушкой убедилась в эффективности ставшего вирусным лайфхака с очисткой лосося от кожи. На ее ролик обратило внимание издание The Sun.

Джей сняла, как ее бабушка выкладывает нарезанную на порционные куски рыбу на слой фольги, уложенный на противень. Затем бабушка полила рыбу кипятком из чайника, усомнившись в том, что способ сработает. «Может быть, вода недостаточно горячая?» — спросила девушка, и бабушка уверила ее в обратном.

Тиктокерша переживала, что кожа лосося не съеживалась, как было показано в роликах в TikTok. Однако бабушка попробовала снять кожу, потянув за краешек, и, к удивлению пожилой женщины, это легко получилось. «Уверена, отныне она будет делать только так», — заключила Джей.

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Ранее блогерша @simplydellicious подсказала необычный способ хранить зеленый салат-латук. По словам тиктокерши, листья салата можно хранить на бумажном полотенце.

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    Александра Лисица
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