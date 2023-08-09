В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта со стрельбой

Полиция задержала шестерых участников конфликта со стрельбой на Кубани

В Краснодарском крае полицейские установили и задержали шестерых участников конфликта со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В результате оперативных мероприятий полицейские выяснили личности подозреваемых. С ними проводятся следственные действия.

В полицию из больницы Новороссийска поступило сообщение о госпитализации четверых мужчин с огнестрельными ранениями. Прибывшие силовики установили, что пострадавших ранили в ходе конфликта с группой молодых людей. Инцидент на Кубани произошел из-за ссоры на бытовой почве.

После стрельбы молодые люди скрылись.

Ранее 9 августа сообщалось, что в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял автомобиль Mercedes. Находившаяся за рулем машины россиянка считает, что стрелок покушался на нее. Она предполагает, что за этим стоит бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Незадолго до происшествия суд обязал его вернуть долг.