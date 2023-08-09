Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 9 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта со стрельбой

Полиция задержала шестерых участников конфликта со стрельбой на Кубани

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае полицейские установили и задержали шестерых участников конфликта со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В результате оперативных мероприятий полицейские выяснили личности подозреваемых. С ними проводятся следственные действия.

В полицию из больницы Новороссийска поступило сообщение о госпитализации четверых мужчин с огнестрельными ранениями. Прибывшие силовики установили, что пострадавших ранили в ходе конфликта с группой молодых людей. Инцидент на Кубани произошел из-за ссоры на бытовой почве.

После стрельбы молодые люди скрылись.

Ранее 9 августа сообщалось, что в центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял автомобиль Mercedes. Находившаяся за рулем машины россиянка считает, что стрелок покушался на нее. Она предполагает, что за этим стоит бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Незадолго до происшествия суд обязал его вернуть долг.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    ФСБ задержала россиянина за теракт на газопроводе в крымском поселке Кореиз

    Белоруссия постеснялась раскрыть число раскаявшихся участников протестов

    Преимущества и недостатки тренировок Сальмы Хайек в бикини оценили

    МЧС предупредило москвичей о ливне с грозой и градом

    Камерунский игрок с гражданством России оценил отказ во въезде в Великобританию

    В российском регионе задержаны шестеро участников конфликта со стрельбой

    Такси в России подорожает на треть

    Мужчина сломал шею из-за контрастного душа

    Женщина осталась с «кошачьими царапинами» на лице после процедуры омоложения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости