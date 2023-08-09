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09:07, 9 августа 2023Силовые структуры

Самокатчик обстрелял черный Mercedes в российском городе

В Екатеринбурге мужчина на самокате обстрелял черный Mercedes

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В центре Екатеринбурга неизвестный мужчина на самокате обстрелял автомобиль Mercedes. Об этом сообщает E1.ru.

По данным издания, инцидент произошел 8 августа на Московской улице. Туда на машине приехала местная жительница. Она припарковалась и зашла в администрацию Верх-Исетского района. В этот момент, судя по камерам видеонаблюдения, на парковку приехал мужчина на самокате и открыл стрельбу по Mercedes.

Россиянка считает, что стрелок покушался на нее. Она предполагает, что за этим стоит бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Незадолго до происшествия суд обязал его вернуть долг.

Она написала заявление в полицию. Там проводят проверку.

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    Любовь Ширижик
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