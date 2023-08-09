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09:10, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая рассказала о проблемах со здоровьем

Ведущая Ляйсан Утяшева заявила, что чувствовала сильную усталость из-за анемии
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Российская гимнастка, популярная телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о проблемах со здоровьем. В выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на ее YouTube-канале, она заявила, что чувствовала сильную усталость из-за анемии.

«Я думала, что у меня депрессия. У меня нет сил ни на что. Я, наверное, выгорела, и не хочу больше работать в принципе. А еще и дети, и это все. А оказалось, что у меня анемия была. Просто анемия», — рассказала телеведущая.

Она вспомнила, что долго не могла справиться с недугом. Найти его причину ей помогла подруга, предложившая провести медицинскую диагностику организма. «Мы сдали анализы. Выяснилось, что у меня анемия, а не какие-то психологические проблемы или еще что-то», — объяснила Утяшева.

Ранее телеведущая рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время съемок реалити-шоу «Выжить в Дубае», выходящее на канале ТНТ. Она пожаловалась, в частности, на то, что из-за жаркой погоды ей приходилось часто переделывать макияж.

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    Мария Большакова
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