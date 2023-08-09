Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 9 августа 2023Мир

Российский посол упрекнул США в желании избежать ответственности

Антонов: США хотят избежать ответственности в стамбульских договоренностях

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Американская администрация проводит кампанию, которая направлена на избежание ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он отметил, что сегодня попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны, чтобы через них заставить Россию возвратиться к зерновой сделке, «являются частью информкампании по искажению реального положения дел». Таким образом США хотят сместить внимание с системных сбоев в работе договоренностей на то, что «вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным целям».

Ранее посол России в США заявил, что Москва оставила открытой дверь для возобновления зерновой сделки. Антонов также назвал требования Москвы для ее возвращения черноморскую инициативу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

    Названа причина повального увлечения москвичей умными колонками

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Москвичей предупредили о возвращении тропических ночей

    Российский посол упрекнул США в желании избежать ответственности

    Популярная российская ведущая рассказала о проблемах со здоровьем

    Россиянин побывал в Германии и рассказал о странном ритуале немцев в туалете

    Самокатчик обстрелял черный Mercedes в российском городе

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини на Ибице

    Дружественные страны начали продавать российские акции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости