Российский посол упрекнул США в желании избежать ответственности

Антонов: США хотят избежать ответственности в стамбульских договоренностях

Американская администрация проводит кампанию, которая направлена на избежание ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он отметил, что сегодня попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны, чтобы через них заставить Россию возвратиться к зерновой сделке, «являются частью информкампании по искажению реального положения дел». Таким образом США хотят сместить внимание с системных сбоев в работе договоренностей на то, что «вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным целям».

Ранее посол России в США заявил, что Москва оставила открытой дверь для возобновления зерновой сделки. Антонов также назвал требования Москвы для ее возвращения черноморскую инициативу.