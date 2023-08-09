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04:29, 9 августа 2023Россия

Российский посол назвал требования для возобновления зерновой сделки

Посол Антонов: Россия оставила открытой дверь для возобновления зерновой сделки

Фото: Pixabay

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва оставила открытой дверь для возобновления зерновой сделки и назвал требования Москвы для ее возвращения черноморскую инициативу, сообщает РИА Новости.

«Россия, как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой», — заявил он.

Дипломат уточнил, что для этого западным государствам во главе с США необходимо добиться реализации пакетных сельхозсоглашений и добиться снятия барьеров для доступа российского сельскохозяйственного сырья на мировые рынки. По его словам, этого необходимо добиться не на словах, а на деле.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

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    Марина Совина
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