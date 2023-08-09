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11:17, 9 августа 2023Ценности

Инстасамка снялась в прозрачных лосинах и вызвала споры в сети

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница предстала в монохромном черном образе, сидя на стуле и положив ногу на ногу. Для фотосессии она надела укороченный жакет и прозрачные лосины с остроносыми ботильонами на шпильках. При этом звезда окрасила волосы в черный цвет и сделала контрастный макияж, высветлив брови и подчеркнув глаза и губы черным карандашом.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Белла Хадид [американская супермодель] была найдена с сердечным приступом после просмотра этих кадров», «Чтобы быть неординарной, необязательно убирать брови», «Женская версия Мэрилина Мэнсона [американский рок-певец]», «Жесть», «Ночной кошмар», «Мне так нравится этот образ», «Даша, ты прекрасна», «Лучшая», «Превосходна», — заявили юзеры.

Ранее в августе Инстасамка похвасталась покупкой мужа-блогера Moneyken за девять миллионов рублей. На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала часы швейцарской компании Patek Philippe, которые были надеты на руку ее 22-летнего супруга.

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    Карина Черных
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