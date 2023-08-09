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23:57, 9 августа 2023Забота о себе

Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна

The Lancet: послеобеденный сон помогает лучше справиться с жарой

Фото: Blisstil / Keystone Press Agency

Специалисты из Австралийского национального университета выяснили, что сиеста (послеобеденный сон) помогает лучше справиться с жарой. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале The Lancet: Planetary Health.

Эксперты напомнили, что жара часто негативно влияет на состояние человека. В некоторых случаях экстремально высокие температуры могут привести к летальному исходу из-за сердечного приступа.

По мнению ученых, сиеста может сохранить здоровье во время сильной жары. Послеобеденный сон помогает организму физиологически адаптироваться к жаре. Так, на подобную акклиматизацию требуется около 15 дней. Специалисты установили, что во время послеобеденного сна тело восстанавливает силы, стабилизирует работу систем. При этом влияние жары на организм заметно снижается.

Другие способы избавиться от сильной жары, к примеру, кондиционеры, не обладают таким эффектом. Более того, они могут сделать людей более уязвимыми при выходе на улицу в знойные дни.

Ранее диетолог Кристина Плотникова заявила, что в жаркие дни необходимо есть часто, но маленькими порциями. По ее словам, в знойную погоду важно поддерживать водный баланс в организме. Чтобы избежать обезвоживания, она посоветовала выпивать около двух литров воды в день.

В жару нужно выбирать легкие и освежающие продукты, например, арбузы, дыни, огурцы, помидоры, апельсины, ягоды.

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    Марина Совина
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