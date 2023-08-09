Диетолог назвала правила питания во время аномальной жары

Диетолог Плотникова посоветовала в жару есть часто, но маленькими порциями

В жаркие дни необходимо есть часто, но маленькими порциями, считает диетолог Кристина Плотникова. Правила питания во время аномальной жары она назвала «Ленте.ру».

В жаркую погоду главное, по словам Плотниковой, поддерживать водный баланс в организме. Чтобы избежать обезвоживания, она посоветовала выпивать около двух литров воды в день.

Можно употреблять натуральные соки, легкие смузи с добавлением воды, кокосовую воду, домашние лимонады с ягодами, лимоном и имбирем Кристина Плотникова диетолог

В жару нужно выбирать легкие и освежающие продукты, продолжает собеседница «Ленты.ру», например, арбузы, дыни, огурцы, помидоры, апельсины, ягоды. Также рекомендуется включать в рацион пищу, богатую витамином С, в частности, цитрусовые, киви, ананасы и гранаты.

Плотникова рекомендует в жару отказаться от жирной и тяжелой пищи, ограничить употребление фастфуда, полуфабрикатов и копченостей. Эти продукты медленно перевариваются, что создает дополнительную нагрузку на организм. Их можно заменить салатами, зеленью, легким мясом и рыбой. Кроме того, не стоит употреблять алкоголь — он усиливает обезвоживание.

В жару необходимо есть часто, но маленькими порциями, повторяет Плотникова. По ее словам, такой рацион поможет лучше усвоить пищу и снизить нагрузку на организм.

Ранее врачи рассказали, что нужно делать в аномально жаркие дни, чтобы не навредить здоровью. Среди основных правил они назвали хорошее проветривание и охлаждение помещений.

