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16:25, 9 августа 2023Среда обитания

В Госдуме высказались против отмены льготной ипотеки

Депутат Госдумы Пахомов высказался против отмены льготной ипотеки в России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Госдуме высказались против отмены программы льготного ипотечного кредитования. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова передает пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам депутата, льготная ипотека — это понятный инструмент, который помогает в первую очередь гражданам, приобретающим жилье благодаря программе. Во вторую очередь она служит косвенной поддержкой строительной отрасли. «Ни при каких обстоятельствах сегодня льготную ипотеку отменять нельзя — это очевидно. Это очень хорошо работающий, эффективный механизм и одна из самых востребованных государственных программ», — убежден Пахомов.

Депутат подчеркнул, что в Госдуме выступают за продление программы льготной ипотеки и будут делать все возможное, чтобы она существовала как можно дольше, так как уверены в ее результативности.

Днем ранее президент России Владимир Путин пообещал, что власти продолжат развивать программы льготной ипотеки. Он напомнил, что в России действуют семейная, льготная, дальневосточная ипотека, а также специальная программа жилищных кредитов для специалистов из сферы IT.

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    Полина Кислицына
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