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11:00, 9 августа 2023Силовые структуры

Россиянин напал с мачете на силовиков и попал в СИЗО

В Самарской области мужчина напал с мачете на силовиков при задержании

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Самарской области арестовали и поместили в СИЗО 38-летнего местного жителя, напавшего с мачете на сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 июля правоохранители совместно с сотрудниками ГИБДД задерживали фигуранта в лесу около кафе за ранее совершенное преступление. Однако россиянин набросился на силовиков и попытался ударить их мачете. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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    Екатерина Власова
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