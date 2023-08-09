Ссора полицейского и российского депутата в караоке закончилась стрельбой

SHOT: депутат выстрелил в полицейского после ссоры из-за красивой девушки

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах закончившейся стрельбой ссоры в караоке-баре во Владикавказе. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, причиной ссоры в заведении «Облака» стала красивая девушка-администратор, которой депутат Собрания представителей села Октябрьское оказывал знаки внимания. Затем недовольный равнодушием к его персоне депутат стал кричать на девушку. Отдыхавший тут же 33-летний майор полиции призвал депутата успокоиться, но тот сначала полез в драку, а потом выхватил пистолет и начал стрелять.

Полицейский получил множественные ранения груди, поясницы, плеча и кисти, после чего был доставлен в больницу. Депутата задержали, у него изъяли травматический пистолет, на месте преступления было обнаружено 12 гильз от оружия.

