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17:32, 9 августа 2023Силовые структуры

Ссора полицейского и российского депутата в караоке закончилась стрельбой

SHOT: депутат выстрелил в полицейского после ссоры из-за красивой девушки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах закончившейся стрельбой ссоры в караоке-баре во Владикавказе. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, причиной ссоры в заведении «Облака» стала красивая девушка-администратор, которой депутат Собрания представителей села Октябрьское оказывал знаки внимания. Затем недовольный равнодушием к его персоне депутат стал кричать на девушку. Отдыхавший тут же 33-летний майор полиции призвал депутата успокоиться, но тот сначала полез в драку, а потом выхватил пистолет и начал стрелять.

Полицейский получил множественные ранения груди, поясницы, плеча и кисти, после чего был доставлен в больницу. Депутата задержали, у него изъяли травматический пистолет, на месте преступления было обнаружено 12 гильз от оружия.

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    Владимир Седов
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