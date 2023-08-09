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15:56, 9 августа 2023Россия

Путин встретился с губернатором Тверской области

Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин, в частности, обсудил с главой российского региона помощь семьям участников СВО, развитие медицинской помощи и газификацию Тверской области.

Глава государства узнал у губернатора о ситуации с валовым региональным продуктом, а также о социальных вопросах.

«В этом году запускаем четыре детские поликлиники, это мы делаем с военными строителями. Четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники будут в этом году сданы: это Торжок, Тверь и две поликлиники в Кимрах. Кроме того, в Старице», — отчитался губернатор.

Ранее Путин провел встречу с спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Руководитель верхней палаты парламента доложила ему о результатах работы в весеннюю сессию. Также глава государства встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Путин поблагодарил парламентариев за совместную работу в ходе весенней сессии.

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    Анастасия Шейкина
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