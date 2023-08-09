Осужденная на 15 лет россиянка решила продать почку и выйти досрочно

Осужденная на 15 лет решила продать почку, чтобы выплатить штраф и выйти по УДО

Бывшая помощница судьи Наталья Усанова из Саратовской области, осужденная на 15 лет заключения по уголовному делу об организации азартных игр, решила продать почку, чтобы выйти досрочно на свободу. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, женщину осудили в 2015 году, признав виновной в участии в преступном сообществе, фальсификации финансовых документов и нарушении авторских прав. Она отсидела из назначенного срока 10 лет в ИК-8 в Костромской области. Сейчас осужденная находится в смоленской колонии. За время отсидки Усанова получила более 30 поощрений.

Женщине подала заявление на условно-досрочное освобождение (УДО), на которое она получила право отбыв большую часть наказания. Ей осталось три года до окончания срока. Администрация колонии поддержала просьбу осужденной на УДО, однако суд отклонил ее ходатайство, так как она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей, назначенный ей в приговоре.

По словам Усановой, она не погасила его, так как зарплата осужденного меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее ждут дома двое детей, поэтому она по совету прокурора решилась на крайние меры — продать почку, хотя и возмущается, что насильники и наркоторговцы выходят на свободу без штрафов. Между тем адвокат Усановой подготовил запрос с разрешением провести процедуру выемки органа в московском центре трансплантологии.