Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни

В возрасте 97 лет скончалась народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры.

«Вера Кузьминична скончалась», — сообщили в театре, а также выразили соболезнования близким, друзьям и поклонникам Васильевой. Дата и место прощания с артисткой будут известны позже.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Васильева стала актрисой в Московском академическом театре сатиры в 1948 году.

За годы работы в театре артистка исполнила свыше 60 ролей. Васильева также снималась в кино, среди ее ролей — «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и другие.