Раскрыты условия продления подписок на Microsoft

Аналитик Хазанов: фирмы смогут покупать подписки на Microsoft через сотрудников

Компании в России смогут продолжать оформлять подписки на программы Microsoft через своих сотрудников даже после приостановки этой функции для местных корпоративных клиентов с 30 сентября. Подписка на продукты и сервисы для физических лиц продолжит действовать, заявил независимый эксперт Леонид Хазанов, его слова приводит «Прайм».

После запрета Microsoft российским пользователям не стоит ждать «масштабной катастрофы». Важно учитывать, что на рынке есть и альтернативные программы. Например, аналогом Word может служить LibreOffice, заменой Outlook может выступать VK WorkMail, «МойОфис Почта» и другие. В качестве замещения всей операционной системы Microsoft подходят российские Astra Linux и «Альт», уточнил эксперт.

По словам Хазанова, в большей степени от приостановки оформления программ пострадает сам Microsoft. Отсутствие обновлений в установленных продуктах снизит общую уязвимость корпоративных сетей и станет стимулом для постепенного отказа российских компаний от использования сервисов американской корпорации. «Проиграет именно Microsoft, которая лишится такого крупного рынка, как Россия», — заключил Хазанов.

Ранее «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily сообщили об отказе Microsoft от продления лицензии российским компаниям на использование программ корпорации с октября 2023 года. Причиной такого решения стала невозможность принимать платежи банковскими переводами. В то же время в компании уточнили, что все активные на тот момент подписки продолжат действовать.

В Microsoft объявили об уходе с российского рынка в марте 2022 года, речь шла о приостановке продаж товаров и предоставления услуг. На этом фоне половина российских компаний не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение. При этом наибольшие трудности возникли с пролонгацией продуктов Adobe.

В апреле 2023 года сообщалось о попытке американской корпорации сохранить свое присутствие на российском рынке с помощью сотрудничества с фирмами, не попавшими под санкции США. В частности, утверждалось, что IT-гигант затянул с закрытием российского юридического лица и продолжил поиски вариантов поддержки программного обеспечения и его обновления.