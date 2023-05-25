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11:34, 25 мая 2023Экономика

Российские компании не смогли продлить лицензии на зарубежное ПО

A2:Research: половина российских компаний не смогли продлить лицензии на зарубежное ПО

Фото: Zan / Unsplash

Половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение (ПО). Об этом со ссылкой на опрос исследовательского центра A2:Research сообщает газета «Ведомости».

Опрос предпринимателей и топ-менеджеров охватил 1200 представителей сфер ритейла, производства, транспорта, телекома, IT и других областей. Часть из них пожаловалась на проблемы с техподдержкой (32 процента) и оплатой обслуживания (31 процент), а некоторые — на нестабильную работу иностранного софта (10 процентов).

В первую очередь, проблемы коснулись государственных организаций и крупных коммерческих компаний. По словам гендиректора производителя офисного ПО «Мойофис» Павла Калякина, в течение 2022 года число заявок на внедрение отечественного софта вместо иностранного выросло в шесть раз. Наибольшую угрозу несет использование иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ): отсутствие обновлений чревато рисками в области информационной безопасности (ИБ), объяснил директор по сервису ESA PRO Михаил Назаров.

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Ранее стало известно, что крупные российские компании и региональные органы власти пытаются сохранить лицензии на западные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов, — в первую очередь, на продукты Adobe, прекратившей продавать софт в России и отключившей от подписок местные СМИ. Импортозаместить такие продукты не удалось, так как власти сочли ПО для обработки фото и видео вторичным.

После ухода с рынка иностранных конкурентов выручка российских компаний в сфере информационных технологий (IT) выросла. Так, доход разработчика аналога Microsoft Office вырос в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом — до 3,3 миллиарда рублей. Число клиентов увеличилось втрое, а средняя сумма сделки — на 25 процентов.

Из-за снизившейся конкуренции Минцифры решило заключить с разработчиками ПО хартию о добровольном сдерживании роста цен. Производители софта заявили, что развивать продукты в новых условиях станет труднее, а также обвинили чиновников в лоббировании интересов крупных госкомпаний.

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Вячеслав Агапов
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