В Google опровергли информацию о блокировке доступа российским компаниям

ТАСС: Google не ограничивал доступ к Google Workspace для российских компаний

Компания Google не блокировала рабочие инструменты Google Workspace для российских компаний. Опровержение приводит ТАСС со ссылкой на источник в корпорации.

«Сложно понять ситуацию, поскольку Google не знает, какие две компании, по слухам, пострадали. Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России», — сообщил источник агентства.

Он добавил, что ограничения в работе с Google Workspace могут коснуться любой компании в мире, нарушившей условия использования сервиса.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что корпоративные сервисы Google оказались недоступными для сотрудников некоторых компаний, попавших под санкции. Собеседники издания получили оповещение, в котором говорилось о блокировке «спам-сообщений». Также, по словам источников, данные их компании по-прежнему хранятся в Google Workspace.