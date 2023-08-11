Google начал блокировать доступ к сервисам некоторым российским компаниям

«Ъ»: Google начал блокировать сервисы российским компаниям, попавшим под санкции

Компания Google начала блокировать доступ к своим корпоративным сервисам Google Workspace некоторым российским организациям, попавшим под американские санкции. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в IT-компаниях.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», — заявил источник.

По информации издания, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, Google объяснил блокировку «спам-сообщениями». Какие именно компании потеряли доступ к рабочим инструментам, не уточняется.

Также отмечается, что корпоративные данные отечественных компаний все еще хранятся в Google Workspace. Организации не переходят на другие рабочие платформы, так как считают, что корпорация предупредит их о возможной блокировке заблаговременно.

В июле 2022 года Google оштрафовали на два миллиарда рублей за непрозрачные правила блокировки аккаунтов на видеосервисе YouTube, принадлежащем компании. Корпорация не внесла соответствующую сумму в установленный судом срок и в июне 2023 года получила повторное взыскание на четыре миллиарда рублей.