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04:00, 11 августа 2023Ценности

Жена Канье Уэста надела прозрачные колготки на голое тело вместо топа

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

27-летняя предполагаемая жена рэпера Канье Уэста прошлась по улицам Флоренции в прозрачных колготках, которые она надела на голое тело вместо топа и бюстгальтера. Манекенщица также повязала колготки на голову в качестве банданы. Кроме того, знаменитость надела юбку длины макси белого цвета, а от макияжа и обуви отказалась.

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В то же время сам Уэст вышел в свет в черном костюме, который состоял из оверсайз-рубашки и широких брюк. Предприниматель также прогулялся по городу босиком.

Ранее в августе Цензори уже выходила на улицу без обуви. Папарацци запечатлели знаменитость в бюстгальтере от бикини на завязках и облегающих лосинах. На размещенных кадрах было видно, что на лице женщины отсутствует макияж.

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    Карина Черных
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