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16:21, 11 августа 2023Силовые структуры

Сожитель несколько дней насиловал и избивал россиянку из-за ее татуировки

В Сочи мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу из-за татуировки

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Сочи 32-летний житель Нижнего Новгорода несколько дней насиловал и избивал 19-летнюю сожительницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, пара приехала на отдых и в один из дней в состоянии алкогольного опьянения поссорилась. Причиной стала татуировка девушки, которую она в предыдущих отношениях посвятила своему молодому человеку. Новый избранник стал требовать от сожительницы свести изображение, а когда та отказалась, отобрал у нее телефон и принялся избивать ее ногами.

Наносить побои девушке мужчина продолжил и на следующий день, когда пара вернулась с экскурсии в Абхазию. Он запер дверь в номер и начал насиловать сожительницу, попутно ударяя по лицу. Через несколько дней о произошедшем узнали родители потерпевшей и попытались по телефону успокоить мужчину. Однако тот отказался с ними разговаривать. На место была вызвана полиция.

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    Илона Палей
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