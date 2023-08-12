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12:19, 12 августа 2023Россия

В российском городе люди застряли на колесе обозрения

Kras Mash: в Красноярске люди застряли на остановившемся колесе обозрения

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ

В парке Красноярска «Троя» посетители застряли на остановившемся колесе обозрения из-за отключенного электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Люди находились на аттракционе почти час. Отмечается, что дети испугались и замерзли на сильном ветру. При этом в парке не было резервных генераторов, поэтому посетителей не удавалось спустить.

Уточняется, что колесо обозрения снова работает. Администрация парка принесла извинения отдыхающим. Однако одна из посетительниц намерена подать заявление в суд.

Ранее колесо обозрения «Солнце Москвы» в столичном парке ВДНХ приостановило работу из-за ливня согласно требованиям безопасности. Всех посетителей колеса обозрения высадили в штатном режиме. До этого в Telegram-каналах появились сообщения о том, что «Солнце Москвы» остановилось из-за непогоды, а в кабинах оказались заблокированы люди.

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    Кристина Есикова
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