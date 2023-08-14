Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 14 августа 2023Бывший СССР

Российская ПВО отразила ракетный удар Украины по Бердянску

В Запорожье сообщили об отражении ПВО России ракетной атаки ВСУ на Бердянск

Фото: РИА Новости

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску, сообщил представитель оперативных служб Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет», — рассказал он, указав, что попытку атаки ВСУ предприняли 14 августа в 9:30 утра по московскому времени.

4 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали Бердянск с помощью беспилотников. Он уточнил, что попытка удара была предпринята около 01:20 ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Курс евро превысил 110 рублей

    Balenciaga выпустил килограммовую сумку из латуни за 2,2 миллиона рублей

    Застрявшие в Турции россияне пожаловались на отсутствие кислорода в самолете

    Смолов рассказал об отъезде одноклубника из России после атаки беспилотников

    В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

    В США предложили Украине отказаться от идеи установки контроля над Крымом

    Власти России обеспокоились резким ростом цен на корма для домашних животных

    Боец «Азова» заочно получил пожизненный срок за расстрел военнослужащего ДНР

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

    Помощник Путина заявил об осложнении перестройки экономики из-за слабого рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости