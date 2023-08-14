Российская ПВО отразила ракетный удар Украины по Бердянску

В Запорожье сообщили об отражении ПВО России ракетной атаки ВСУ на Бердянск

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску, сообщил представитель оперативных служб Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Успешно отработала система ПВО Вооруженных сил России. Все ракеты сбиты. Жертв и пострадавших, а также разрушений нет», — рассказал он, указав, что попытку атаки ВСУ предприняли 14 августа в 9:30 утра по московскому времени.

4 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали Бердянск с помощью беспилотников. Он уточнил, что попытка удара была предпринята около 01:20 ночи.