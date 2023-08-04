Рогов сообщил об атаке пяти беспилотников на Бердянск

Рогов: ВСУ атаковали Бердянск пятью беспилотниками, сработала система ПВО

В ночь на пятницу, 4 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Бердянск с помощью беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что попытка атаки была предпринята около 01:20 ночи. В ней приняли участие пять беспилотников.

«Успешно отработала система ПВО ВС РФ. <...> Все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет», — добавил Рогов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил о взрыве в подконтрольном Украине городе Запорожье. Он уточнил, что взрыв произошел в результате «прилета по военной инфраструктуре», которую украинская армия использовала для ведения боевых действий.