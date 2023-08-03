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03:05, 3 августа 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв

Владимир Рогов заявил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв.

По его словам, причиной взрыва стал «прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре», которую использовали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) для ведения боевых действий».

Ранее Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ, на котором украинские военные оборудовали площадку по починке техники. Удар по цеху был нанесен ракетой «Искандер».

1 августа Минобороны России сообщил, что ВСУ предприняли две попытки атаковать позиции России в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Все атаки были отражены активными действиями подразделений группировки российских войск.

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    Марина Совина
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