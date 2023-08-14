Модель пришла на первое свидание без одежды

Daily Mirror: в США бодиарт-модель пришла на свидание в нарисованных джинсах

В США мужчина не заметил, что девушка пришла на свидание в нарисованной одежде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бодиарт-художница Джен Сейдел и ее модель Джой решили провести эксперимент. Перед первой встречей с незнакомцем из Tinder модель разделась, после чего художница нарисовала на ее обнаженном теле джинсы и короткий топ с цветочным принтом. Чтобы добиться абсолютного реализма, Сейдел и ее взрослая дочь, перенимающая у матери мастерство, потратили два часа.

В кафе, где было назначено свидание, Джой сняла пальто и осталась без одежды. Мужчина, с которым она встретилась, сразу же похвалил ее «наряд». По его словам, на мгновение ему показалось, что она не одета. Модель посмеялась, но ничего не сказала.

После кафе пара отправилась гулять по торговому центру. Там на обнаженную модель обратила внимание группа девушек и подошла к ней, чтобы попросить селфи. После этого мужчину снова одолели сомнения. Он спросил у Джой, не боди-арт ли это, но та ушла от ответа.

Девушка призналась в отсутствии одежды лишь в самом конце свидания. О реакции мужчины не сообщается.

В 2017 году сообщалось о похожем трюке, который Джен Сейдел провернула в торговом центре. Обнаженная модель разгуливала по магазинам в нарисованной одежде, но большинство покупателей ничего не заметили.