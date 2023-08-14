Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:04, 14 августа 2023Из жизни

Модель пришла на первое свидание без одежды

Daily Mirror: в США бодиарт-модель пришла на свидание в нарисованных джинсах

Кадр: Jen The Body Painter / YouTube

В США мужчина не заметил, что девушка пришла на свидание в нарисованной одежде. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бодиарт-художница Джен Сейдел и ее модель Джой решили провести эксперимент. Перед первой встречей с незнакомцем из Tinder модель разделась, после чего художница нарисовала на ее обнаженном теле джинсы и короткий топ с цветочным принтом. Чтобы добиться абсолютного реализма, Сейдел и ее взрослая дочь, перенимающая у матери мастерство, потратили два часа.

В кафе, где было назначено свидание, Джой сняла пальто и осталась без одежды. Мужчина, с которым она встретилась, сразу же похвалил ее «наряд». По его словам, на мгновение ему показалось, что она не одета. Модель посмеялась, но ничего не сказала.

Материалы по теме:
Голые и знаменитые Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Голые и знаменитыеОн снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
26 января 2019
Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Утонули в красотеКак женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
1 августа 2020

После кафе пара отправилась гулять по торговому центру. Там на обнаженную модель обратила внимание группа девушек и подошла к ней, чтобы попросить селфи. После этого мужчину снова одолели сомнения. Он спросил у Джой, не боди-арт ли это, но та ушла от ответа.

Девушка призналась в отсутствии одежды лишь в самом конце свидания. О реакции мужчины не сообщается.

В 2017 году сообщалось о похожем трюке, который Джен Сейдел провернула в торговом центре. Обнаженная модель разгуливала по магазинам в нарисованной одежде, но большинство покупателей ничего не заметили.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский признал причастность Киева к попытке атаковать Крымский мост. Какие цели ставят перед собой ВСУ?

    Диетолог предупредил об опасности кваса

    В Одессе после сигнала воздушной тревоги раздались взрывы

    Европейскую страну обвинили в желании разделить Украину

    МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ

    Модель пришла на первое свидание без одежды

    Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

    В США рассказали о проблеме бельгийских танков Leopard для ВСУ

    Россиянки продавали несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн

    Стало известно о работе над второй частью фильма «Барби»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости