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12:04, 14 августа 2023Наука и техника

Apple добавит USB-C в старые модели iPhone

Notebookcheck: Apple выпустит iPhone 14 и 14 Plus с разъемом USB-C

Фото: Thai Nguyen / Unsplash

Компания Apple может перевести на разъем USB-C не только новые модели серии iPhone 15, но и старые девайсы. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты медиа сослались на отчет энтузиаста под ником aaronp613, который изучил в коде tvOS 17 beta 5 упоминание двух новых моделей смартфонов Apple. По словам автора, ранее устройства под этим идентификатором не упоминались.

Авторы издания отметили, что Apple, скорее всего, упомянула два устройства серии iPhone 14 — вместе с четырьмя моделями линейки iPhone 15. Судя по всему, все эти гаджеты будут иметь новый порт USB-C. Из этого специалисты сделали вывод, что компания добавит новый разъем не только в iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, но и в iPhone 14 и 14 Plus.

В материале говорится, что каждый год Apple прекращает продажу премиальных моделей прошлого поколения — так, в 2022 году компания остановила производство iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Вероятнее всего, корпорация будет продавать iPhone 14 и 14 Plus, лишив их порта Lightning.

Ранее тот же специалист под ником aaronp613 обнаружил в коде новой ОС от Apple упоминание новых смартфонов. Автор нашел в tvOS модели с идентификаторами iPhone 15,4, iPhone 15,5, iPhone 16,1, iPhone 16,2.

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    Андрей Ставицкий
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