В Казани в августе пройдет экологический праздник

В Казани 20 августа состоится экологический праздник «Зеленая система»

В столице Татарстана, Казани, пройдет экологический праздник «Зеленая система». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Мероприятие состоится 20 августа. Отмечается, что на празднике можно будет обменяться предметами гардероба, едой и растениями, сыграть в экоигры и принять участие в тематических мастер-классах и лекциях.

«Вещи принимают чистыми и в хорошем состоянии, а растения — здоровыми, — говорится в сообщении. — У продуктов срок годности должен быть в норме».

Ранее в августе сообщалось, что в Казани пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Мероприятие состоится 8 и 9 сентября. Уточняется, что площадками фестиваля станут парк «Черное Озеро», площадь Тысячелетия и улица Профсоюзная.

