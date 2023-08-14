Директор Лады Дэнс назвал ее реабилитацию болезненной

Директор певицы Лады Дэнс Пудовкин назвал ее реабилитацию после ДТП болезненной

Директор российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин поделился подробностями восстановления артистки после серьезного ДТП. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.

Медиаменеджер рассказал, что исполнительница находится в сознании, внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию: «Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат».

Пудовкин добавил, что сразу после аварии Дэнс набрала ему, попросила его не волноваться, а также заявила, что они еще потанцуют. Позже медиаменеджер осознал, что артистка находилась в шоковом состоянии, а последствия ДТП не такие легкие, как казалось в первый день.

«Но все врачи максимально квалифицированные, клиника высочайшего уровня. Конечно, мы, как и поклонники, родные, близкие, желаем, чтобы этот реабилитационный период быстрее кончился», — резюмировал Пудовкин.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

Позже в сети появились первые фотографии исполнительницы после серьезного ДТП.