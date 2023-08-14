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11:18, 14 августа 2023Культура

Директор Лады Дэнс назвал ее реабилитацию болезненной

Директор певицы Лады Дэнс Пудовкин назвал ее реабилитацию после ДТП болезненной
СюжетАвария на Симферопольском шоссе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Директор российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин поделился подробностями восстановления артистки после серьезного ДТП. Об этом он сообщил в беседе с Пятым каналом.

Медиаменеджер рассказал, что исполнительница находится в сознании, внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию: «Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат».

Пудовкин добавил, что сразу после аварии Дэнс набрала ему, попросила его не волноваться, а также заявила, что они еще потанцуют. Позже медиаменеджер осознал, что артистка находилась в шоковом состоянии, а последствия ДТП не такие легкие, как казалось в первый день.

«Но все врачи максимально квалифицированные, клиника высочайшего уровня. Конечно, мы, как и поклонники, родные, близкие, желаем, чтобы этот реабилитационный период быстрее кончился», — резюмировал Пудовкин.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.

Позже в сети появились первые фотографии исполнительницы после серьезного ДТП.

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    Анастасия Астахова
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