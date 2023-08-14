Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские солдаты нанесли удар по штурмовым группам двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, ликвидировав более 60 бойцов противника, сообщает ТАСС.

«На краснолиманском направлении в районе торского участка Серебрянского лесничества нанесено поражение по штурмовым группам 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности враг потерял более 60 бойцов, боевую машину пехоты (БМП), бронированный автомобиль, два пикапа и 120-миллиметровый миномет.

Ранее стало известно, что пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли военным Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области.