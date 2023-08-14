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05:16, 14 августа 2023Россия

Российские военные ликвидировали более 60 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили более 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал, что российские солдаты нанесли удар по штурмовым группам двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, ликвидировав более 60 бойцов противника, сообщает ТАСС.

«На краснолиманском направлении в районе торского участка Серебрянского лесничества нанесено поражение по штурмовым группам 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности враг потерял более 60 бойцов, боевую машину пехоты (БМП), бронированный автомобиль, два пикапа и 120-миллиметровый миномет.

Ранее стало известно, что пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли военным Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить военные объекты ВСУ в поселке Садовое в Херсонской области.

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    Марина Совина
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