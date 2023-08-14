Подпольщики помогли российским военным уничтожить склад ВСУ

Подполье помогло ВС РФ уничтожить склад снарядов и 30 солдат ВСУ под Херсоном

Пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли военным Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили сами активисты.

Подпольщики помогли российским артиллеристам уничтожить склад снарядов ВСУ, а также ряд военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика в Херсоне. Кроме того, в результате операции были уничтожены 30 солдат противника.

Активисты подполья добавили, что они также распространили «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения».