Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:55, 14 августа 2023Россия

Подпольщики помогли российским военным уничтожить склад ВСУ

Подполье помогло ВС РФ уничтожить склад снарядов и 30 солдат ВСУ под Херсоном

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пророссийские подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли военным Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожить военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили сами активисты.

Подпольщики помогли российским артиллеристам уничтожить склад снарядов ВСУ, а также ряд военной техники в ангаре на территории завода Петровского по улице Кулика в Херсоне. Кроме того, в результате операции были уничтожены 30 солдат противника.

Активисты подполья добавили, что они также распространили «прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский признал причастность Киева к попытке атаковать Крымский мост. Какие цели ставят перед собой ВСУ?

    Трофейную технику НАТО покажут на форуме «Армия-2023»

    Названа эффективная техника достижения оргазма у женщин

    Тюремного охранника уволили за секс с заключенной

    Подпольщики помогли российским военным уничтожить склад ВСУ

    В Минпромторге оценили законопроект о честной цене

    Опровергнуто исчезновение индейской культуры из-за кометы

    Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили на шесть лет

    Бритни Спирс станцевала на камеру в трусах

    Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости