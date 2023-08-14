Работодатели назвали причину нехватки сотрудников

Hh.ru: в России не хватает работников из-за низких зарплат

Причину низкой заполняемости рабочих мест работодатели считают неконкурентную зарплату по своим вакансиям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Headhunter.

Так на вопрос о дефиците рабочих кадров ответили 44 процента опрошенных. Отсутствующее развитие бренда компании считают причиной 33 процента опрошенных, завышенные требования к кандидату — 27 процентов. О непривлекательных условиях труда заявили 25 процентов респондентов, о непривлекательности отрасли бизнеса компании в целом сообщили 18 процентов респондентов.

При этом геополитические факторы стали причиной низкой заполненности по мнению 22 респондентов. Из них 64 процента сослались на геополитическую напряженность (чаще такой ответ давали представители сфер IT, розницы и производства), 55 процентов — отсутствие специалистов с нужными навыками (так считают представители сфер добычи сырья, строительства и финансов), 54 процента — демографическую ситуацию (по мнению представителей розницы и финансов).

Нехватку кадров фундаментальной проблемой рынка считают 65 процентов опрошенных. По их мнению, эти проблемы ведут к росту стоимости трудового ресурса и к необходимости рациональной работы с ним.

Острее всего нехватку сотрудников ощущают в сферах строительства и розничной торговли (по 78 процентов респондентов) и представители тяжелой промышленности (69 процентов), в добывающем секторе и сфере услуг для бизнеса (более 60 процентов). Согласных с наличием проблем в IT-секторе оказалось 47 процентов.

По данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, только представители низкотехнологической группы промышленных предприятий (металлургия, производство кокса и нефтепродуктов, выпуск резиновых и пластмассовых изделий) в настоящее время могут осуществить свои планы по найму. Компаниям из средне- и высокотехнологических секторов привлечение новых работников дается с большим трудом.

В опросе приняли участие почти 500 представителей российских компаний, среди них каждый десятый занимает позицию гендиректора, 38 процентов — директоров по кадрам, 25 процентов — менеджеров по подбору персонала, 20 процентов — руководителей подразделений компании. Также в исследовании приняли участие сторонние рекрутеры.

Ранее россиянам назвали сферы с переизбытком кадров. По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, это маркетинг, теле- и радиожурналистика, бьюти-сфера и дипломатия. Дефицит же кадров наблюдается в медицине и IT. Кроме того, на рынке не хватает сотрудников рабочих специальностей.