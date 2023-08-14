В Запорожской области заявили о снижении уровня террористической опасности

Рогов заявил о снижении уровня террористической опасности в Запорожской области

В Запорожской области снизился уровень террористической опасности. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В среднем уровень террористической опасности ниже, чем было два, три или пять месяцев назад», — отметил он.

Ранее 14 августа Рогов сообщал, что российские разведчики провели успешную контратаку на окопы Вооруженных сил Украины под селом Работино в Запорожской области, заняв украинские позиции.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в октябре 2022 года.