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12:51, 14 августа 2023Россия

В Запорожской области заявили о снижении уровня террористической опасности

Рогов заявил о снижении уровня террористической опасности в Запорожской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Запорожской области снизился уровень террористической опасности. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В среднем уровень террористической опасности ниже, чем было два, три или пять месяцев назад», — отметил он.

Ранее 14 августа Рогов сообщал, что российские разведчики провели успешную контратаку на окопы Вооруженных сил Украины под селом Работино в Запорожской области, заняв украинские позиции.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в октябре 2022 года.

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    Евгения Куликова
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