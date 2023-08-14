В Запорожье сообщили об успешной контратаке российских разведчиков под Работино

Рогов сообщил об успешной атаке разведчиков России на окопы ВСУ под Работино

Российские разведчики провели успешную контратаку на окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Работино в Запорожской области, заняв украинские позиции. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника», — сказал Рогов. Он отметил, что часть оборонявшихся удалось взять в плен.

13 августа он также рассказал, что российские военные отразили атаку ВСУ, предпринятую в направлении Работино. По данным Рогова, в общей сложности украинская армия задействовала в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.