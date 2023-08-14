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22:03, 14 августа 2023Россия

Туристы пропали в горах в российском регионе

На Кубани спасатели начали поиски пропавших в горах отца и сына

Спасатели ищут туристов, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что родственник пропавших обратился к спасателям в воскресенье, 13 августа. Он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11-го. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач.

Отмечается, что 14 августа на поиски туристов вышли две группы сотрудников МЧС. Утром спасатели пешим порядком приступили к обследованию долин рек Бзерпь и Уруштен, устья реки Синяя. Завтра планируется обследовать район Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга.

К поискам также привлекли вертолет. «Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба», — рассказали в ведомстве.

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    Екатерина Подвигина
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