Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:34, 16 августа 2023Россия

В Ростовской области заявили о диверсии на городском водопроводе

Мэр Зернограда Полищук заявила о диверсии на городском водопроводе

Фото: Telegram-канал «Администрация Зерноградского городского поселения»

Мэр Зернограда Ростовской области Ирина Полищук заявила, что на городском водопроводе произошла диверсия. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что сотрудники местного ЖКХ обнаружили изменение параметров работы магистрального водовода. На место для обследования выехали специалисты, которые зафиксировали, что кто-то специально повредил инфраструктуру.

«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала глава администрации. Также она добавила, что обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Ранее коммуникационная компания КРОС назвала главные источники тревог и страхов россиян во втором квартале 2023 года. По их данным, больше всего граждане боятся диверсий, насекомых и наемников. Стало известно, что тревожность, связанная с диверсионной деятельностью, выросла вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростовской области заявили о диверсии на городском водопроводе

    Медик ВСУ раскритиковала медицину на фронте

    В российском регионе задержали активных участников запрещенного объединения АУЕ

    Бывшая «дочка» Mercedes в России стала торговать китайскими машинами

    Блогерша показала на камеру небритое тело и порадовала зрителей

    Бывший участник КВН раскрыл изнанку телеигры

    В России создали «Нарвал» для борьбы с морскими дронами

    Анна Семенович ответила на обвинения в вульгарности

    США подтвердили переговоры о расширении маршрутов доставки зерна с Украины

    Россиянина поместили в СИЗО за домогательства к знакомой школьнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости