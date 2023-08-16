В Ростовской области заявили о диверсии на городском водопроводе

Мэр Зернограда Полищук заявила о диверсии на городском водопроводе

Мэр Зернограда Ростовской области Ирина Полищук заявила, что на городском водопроводе произошла диверсия. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что сотрудники местного ЖКХ обнаружили изменение параметров работы магистрального водовода. На место для обследования выехали специалисты, которые зафиксировали, что кто-то специально повредил инфраструктуру.

«Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала глава администрации. Также она добавила, что обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Ранее коммуникационная компания КРОС назвала главные источники тревог и страхов россиян во втором квартале 2023 года. По их данным, больше всего граждане боятся диверсий, насекомых и наемников. Стало известно, что тревожность, связанная с диверсионной деятельностью, выросла вдвое.