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11:23, 16 августа 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Двое пострадавших при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области получают всю необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, стало известно 15 августа. Пострадали три человека, одного местного жителя врачам спасти не удалось: он получил осколочные ранения грудной клетки и позвоночника, множественные переломы ребер.

Женщина была доставлена в медучреждение с осколочными ранениями руки, шеи и головы. Ее состояние оценили как удовлетворительное. Еще один мужчина самостоятельно обратился в больницу с головными болями — у него диагностировали контузию.

С октября 2022 года в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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