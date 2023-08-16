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09:43, 16 августа 2023Из жизни

Восемь учительниц из одной школы одновременно забеременели

Восемь учительниц школы в США родили детей за один учебный год

Кадр: GMA

В американском штате Коннектикут восемь учительниц одной школы забеременели и стали мамами. Об этом сообщает Good Morning America.

Учительницы начальной школы Long Hill одновременно забеременели и родили детей за последний учебный год. Сотрудница школы Бриджет Динатали рассказала, что с сентября по май у ее коллег рождалось почти по одному ребенку в месяц.

В октябре 2022 года стала мамой учительница начальных классов Аманда Демпси. Она рассказала, что многие шутили: «Наверное, что-то в воде».

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Демпси и Динатали преподавали в одном крыле школы, где работали семь из восьми беременных учительниц. Всего в школе, где учатся дети от детского сада до четвертого класса, около 60 сотрудников.

Директор школы Андреа Д’Айуто была одна из первых, кто узнавал о каждой беременности. Многие из учителей рассказали об этом ей лично.

Врачи утверждают, что нет медицинского объяснения «бумам» беременностей на рабочем месте. Вероятнее всего, это обусловлено тем, что коллеги одного возраста и проходят через одни и те же жизненные этапы.

Ранее сообщалось, что четыре сестры из США забеременели в одно и то же время и станут матерями с разницей в несколько месяцев. Сестры утверждают, что это необыкновенный опыт — пройти все этапы беременности вместе.

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    Алиса Дмитриева
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