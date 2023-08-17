Кадыров назвал акции по сожжению Корана доведением до точки невозврата

Рамзан Кадыров: акции по сожжению Корана доводят ситуацию до точки невозврата

Акции по сожжению Корана, продолжающиеся в странах Европы и Запада, доводят ситуацию до точки невозврата. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом. Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата», — сказал политик.

По его мнению, безнаказанность участников и организаторов акций «демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам».

Также Кадыров задался вопросами: где находятся лидеры мусульманских государств и почему они позволяют так относиться к Священному Писанию? Помимо того, он призвал их сделать все возможное для защиты религии от подобных преступлений.

14 августа выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем неподалеку от здания парламента в Стокгольме провели акцию сожжения Корана, которую разрешила местная полиция. До этого подобная акция прошла в том же городе 28 июня. Тогда Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля организаторы — Момика и Наджем — пинали Священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля у здания парламента вновь подожгли страницы писания.