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13:02, 17 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к насилию в сети

В Крыму ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию над российскими военными

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Крыму задержали 50-летнего жителя Керчи по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина выложил в интернете материалы, которые призывали к насилию против россиян, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). В доме фигуранта изъяли средства связи и компьютерную технику.

По факту произошедшего возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно коммуникационных сетей»). Задержанному может грозить до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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    Екатерина Власова
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