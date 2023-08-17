ФСБ задержала россиянина за призывы к насилию в сети

В Крыму ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию над российскими военными

В Крыму задержали 50-летнего жителя Керчи по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина выложил в интернете материалы, которые призывали к насилию против россиян, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). В доме фигуранта изъяли средства связи и компьютерную технику.

По факту произошедшего возбудили дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно коммуникационных сетей»). Задержанному может грозить до пяти лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.