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11:04, 17 августа 2023Экономика

Россияне одобрили идею считать рабочим временем дорогу до офиса

Superjob: 65% россиян одобрили идею считать рабочим временем дорогу до офиса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Большинство россиян одобрило идею считать рабочим временем дорогу до офиса. Об этом со ссылкой на данные опроса Superjob сообщает РБК.

Исследование прошло 10–16 августа в 395 населенных пунктах на всей территории страны. Участие в нем приняли 1600 работающих россиян. За то, чтобы считать дорогу до офиса рабочим временем, выступили 65 процентов опрошенных. Против этой инициативы высказались 14 процентов респондентов.

Преимущественно за сокращение рабочего дня выступили респонденты до 34 лет (72 процента). Реже идею поддерживали граждане в возрасте 45 лет и старше (12 процентов). Чаще всего предлагают считать рабочим временем дорогу до офиса те, кто добирается на работу от 30 минут до часа (70 процентов). Те, у кого дорога занимает до получаса, считают идею несправедливой (77 процентов). Россияне, которые тратят на дорогу до офиса порядка двух часов, считают идею популизмом.

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Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) предложил сократить рабочий день за счет времени, потраченного на дорогу из дома до офиса и обратно. В институте сослались на статью 91 Трудового кодекса России, где говорится, что продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. В неделю россияне зачастую тратят 10-20 часов, чтобы попасть на работу, заявили в организации.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. По ее словам, эффективность труда выросла в несколько раз благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения. Поэтому сейчас — то время, когда стоит поднимать вопрос о сокращении рабочей недели, пояснила депутат.

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    Вячеслав Агапов
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